Джокович расстался со своим тренером Беккером

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В последние три года знаменитый сербский теннисист Новак Джокович сотрудничал с не менее знаменитым Борисом Беккером, экс-первой ракеткой мира. Харизматичный немец был тренером Джоковича. За это время серб выиграл шесть «Шлемов».

Однако стороны решили разорвать сотрудничество. 12-кратный победитель турниров «Большого Шлема» заявил, что «цели, которые мы ставили, когда только начинали работать вместе, полностью достигнуты». А коль так, можно отказаться от услуг Беккера. Новак благодарит Бориса за помощь и желает ему всего хорошего.

По информации немецкого издания Bild, инициатором разрыва выступил как раз Беккер. Источник утверждает, что немецкий тренер был не очень доволен ситуацией, когда его подопечный больше прислушивался к своему духовному наставнику Пепе Имасу, методики которого построены на медитации, а не к нему. Больше того, Беккер в одном из интервью немецким медиа заявил, что Джокович стал меньше времени уделять тренировочному процессу, из-за чего и потерял звание первой ракетки мира.

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