Леся ЦУРЕНКО: «В следующем сезоне хочу вернуться в топ-30»

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У одной из лучших теннисисток Украины Леси Цуренко минувший год получился непростым: из-за травмы она пропустила первую часть сезона и так и не сыграла на Олимпиаде в Рио. Но уже осенью украинка вновь заставила о себе говорить, дойдя до 1/8 финала турнира Большого шлема US Open и выиграв свой второй в карьере титул WTA в китайском Гуанчжоу. К новому сезону Цуренко предпочитает готовиться в родном Киеве. В своем плотном графике теннисистка нашла время, чтобы пообщаться с «КП» в Украине».

«У меня была грыжа межпозвоночного диска»

- Я выделила себе время, решила сделать такой месячный отдых. К родителям успела съездить и в теплых краях побывала. Далеко решила не лететь, поэтому выбрала Египет. Очень пассивыных пять дней было там. Хотелось просто выровнять загар, погреться под солнышком и поплавать в бассейне. В принципе, уже к концу третьей недели уже хотелось начать заниматься, я хорошо восстановилась и уже даже стала ходить на йогу, растяжку, пилатес, чтобы просто начать двигаться. Отдыха даже оказалось много.

- У вас получился непростой сезон из-за травмы, как сейчас себя чувствуете?

- Сейчас уже все нормально. У меня уже прошло две недели подготовки, мы работаем над всем понемножку: над укреплением, над мобильностью, над растяжкой, хочется в новой сезон войти сильной и подготовленной.

- В прошедшем сезоне у вас проблемы со здоровьем начались уже на первом турнире в Австралии, что-то не так было с подготовкой?

- Не думаю. Это было просто неудачное стечение обстоятельств. Мне сказали, что проблема у меня была уже давно и могла проявиться в любой момент. Это грыжа межпозвонкового диска, и она была в спящем состоянии, скорее всего, уже несколько лет. К счастью, мне нужна была операция. Мне помогли справиться с этой проблемой довольно быстро. После этого я даже не проверяла, осталась ли грыжа. Думаю, она на месте, но мы постепенно работаем над ее устранением.

- Александр Долгополов, дабы вылечить свою спину, пользовался даже иглоукалыванием. Вы верите в такую нетрадиционную медицину?

- Я пользуюсь разными средствами, и иглоукалывание, кстати, очень действенная процедура. И те же всеми любимые банки я периодически использую. Но в основном, у меня есть уже наработанные упражнения, плюс правильная терапия, массажи – вот, что мне помогает. Пока я справляюсь с травмой без медикаментов.

«Игроки «Динамо» - веселые ребята»

- Вы восстанавливались в Киеве, на базе киевского «Динамо», у бразильского специалиста, который помогал восстанавливаться футболистам. Как вы с ним познакомились?

- Мне помог капитан сборной Михаил Филима, он договорился с Сергеем Ребровым. Он к нам очень доброжелательно отнесся, разрешил мне быть на базе, познакомил меня со специалистом Паоло, который приехал для восстановления Данило Силвы. И получилось так, что у нас некоторые упражнения были одинаковыми. Даже удавалось совмещать некоторые наши тренировки. Была отличная атмосфера.

- Пообщались со звездами украинского футбола?

- Да, ребята подходили, знакомились, общались, очень доброжелательные ребята. веселые. Мы даже играли в теннис с Данило Силвой и Жуниором Мораесом. Было интересно посмотреть, как ребята из «Динамо» тренируются, увидеть врачебно-восстановительную систему клуба. С Паоло мы видимся иногда.

«Мельдоний не влияет на то, как ты будешь играть»

- В этом году очень актуальной была тема допинга, запрещенных препаратов. Марию Шарапову отстранили из-за употребления мельдония. Как вы к этому относитесь?

- Мне кажется, с Марией вообще какая-то непонятная история. Удивительно звучит, что звезда такого масштаба недосмотрела обновленный список запрещенных препаратов… Всех фактов мы не знаем, и судить об этом очень сложно. Но я не думаю, что этот препарат действительно влияет на спортивный результат. Есть вещи, которые действительно могут помочь в выступлениях, а мельдоний – это поддерживающий препарат, который никак не влияет на твое состояние. Тем более, он не влияет на восстановление, и на то, как ты будешь играть.

«Мои родители – фанаты сборной Украины»

- Очень хорошим получился год у сборной Украины, победа над Аргентиной и путевка в первый раунд Второй мировой группы Кубка Федерации. Ваши родители были на матче с аргентинками, какие у них впечатления?

- Они всегда нервничают, когда я играю. И для них это большой стресс. Но с другой стороны, они всегда рады меня видеть, посмотреть, как я играю. Они довольны, когда матчи Кубка Федерации мы играем дома, они большие фанаты нашей команды. Их поддержка помогает, потому что я, когда играю за сборную, всегда переживаю за результат, всегда хочу победить.

- Матч с Австралией разрешили провести в Харькове, вы довольны?

- Хорошо, что все так разрешилось, что Федерация тенниса Украины все же отстояла Харьков, как место проведения матча. Думаю, в плане безопасности, все будет хорошо. Мы с девочками рады сыграть дома. Мои родители точно приедут поболеть за нас. Я верю в нашу команду, и думаю, что мы сыграем хорошо.

«Чтобы сыграть в Рио, мне не хватило 5-6 дней»

- Вы сомневались ехать ли на Олимпийские игры, ведь у вас была непростая травма?

- Да, действительно, травма была серьезная. Я думала, сто восстановление будет намного дольше. Но мне повезло со специалистом, который со мной работал во время реабилитации. И мое восстановление прошло намного быстрее, чем предполагалось. Все были удивлены, как я быстро набираю форму. Буквально через неделю после повреждения я уже начала делать физические упражнения. Поэтому я себе давала шанс, и до последнего надеялась, что я смогу выйти на корт. К сожалению, мне не хватило дней 5-6, и смогла бы выйти на корт.

- Каким вам запомнился Рио?

- Атмосфера там отличалась от атмосферы теннисных турниров, потому что было много людей, огромная олимпийская деревня. Мы все время куда-то не успевали, куда-то бежали, нужно было не опоздать на автобус, который ехал непосредственно на корты. В столовой было много людей. Были не совсем готовы дома, где мы жили. Но тем не менее, это был такой интересный опыт, который запомнится. Круто было понаблюдать за другими спортсменами из разных видов спорта, кто как занимается. Это незабываемые впечатления, несмотря на маленькие недочеты, которые были в организации.

- Вы думаете о том, чтобы поехать на Олимпиаду в Токио?

- Конечно. Япония – такая интересная страна, я там еще ни разу не была. Думаю, что Олимпиада в таком городе как Токио – это будет что-то особенное. 4 года? Теннис сейчас становится все более возрастным, все больше игроков за 30 играют в туре, чего раньше не было. Так что посмотрим, все может быть.

«Мой организм выстрелил на USOpen»

- Четвертый круг USOpen– ваш лучший результат в карьере на турнирах Большого шлема. Вы ожидали, что сможете сыграть настолько хорошо?

- Когда я почувствовала, что восстановилась после травмы, то сразу же начала готовиться, и дала большую нагрузку. Этот месяц перед USOpenбыл для меня, как второе межсезонье, это была такая перезагрузка для меня. Обычно после таких нагрузок организм выстреливает, и у меня так произошло на USOpen. Я чувствовала, что я набрала хорошую форму, и могу показать хороший результат. А потом у меня получилось продолжить эту хорошую серию в Гуанчжоу.

- Каково это играть в финале турнира против действующей чемпионки, а на кону титул?

- В принципе, это финал, это Янкович, которая славиться своей невероятной выносливостью и своим упорным характером, поэтому тот факт, что она еще и действующая в Гуанчжоу, меня меньше беспокоил. Я понимала, против кого играю. Я наблюдала за ней несколько матчей и видела, что ей очень комфортно, поэтому мы готовились, настраивались, строили с Димой планы, как играть. В принципе, удалось это воплотить. Но, конечно, было непросто, потому что сказывалась усталость после многих матчей на такой сумасшедшей жаре. Хотя и Елене было не легче, она же еще пару играла. Видно было, что третий сет – это уже чистая борьба, открытый теннис, длинные розыгрыши, в придачу было сложно при такой влажности играть. Со стороны Ярнкович была одна значимая ошибка за весь матч, которую я смогла использовать, и реализовать свое преимущество.

«Кусочек торта делает меня счастливее»

- После победы в Гуанчжоу вам сделали подарок – огромный торт, позволяете себе кушать сладкое?

- Если честно, я такая конкретная сладкоежка. Хотя сейчас мне все больше нравится обычная еда, не знаю, почему, но сейчас я не все сладости ем. Самое главное, что я понимаю, что для того чтобы добиться результата, нужно распределять то, что можно кушать, и что нельзя. Это и мотивирует. Но я все-таки себя не слишком ограничиваю, и склоняюсь к тому, что нельзя забывать о том, что есть вещи, которые делают тебя веселее, счастливее. Я думаю, что если съесть небольшой кусочек торта, то все будет хорошо. Главное – позитив.

- Когда на вас смотришь, кажется, что вы еще больше похудели…

- Если честно, я ничего для этого не делаю. Я много кушаю. Просто действительно из-за нагрузок, погодных условий, длительных матчей, то вес сам собой уходит. Я не придерживаюсь диет, и я не фанат салатиков, я люблю покушать хорошо и много, но так получается, что вес не набираю.

«Для начала нужно вернуться в топ-50»

- Вы начали работать с физиотерапевтом?

- У меня есть человек Александр Губарев, с которым я постоянно занимаюсь в Киеве, иногда, он ездит со мной на турниры. Но у него семья, двое детей, и оба ребеночка маленькие, поэтому у него нет возможности надолго уезжать. Вырывать я его не могу, но в Киеве я постоянно с ним работаю. Мы с ним познакомились год назад, и он мне очень помогает.

- Кто сейчас ездит с вами на турниры?

- Мы ездим только с тренером Димой Бричеком. Мне очень хочется расширить команду, но пока финансово я это не потяну.

- Вы с Дмитрием уже давно работаете, не хочется сменить тренера?

- Нет. Мы друг друга хорошо знаем. Это большой плюс, что не нужно заново изучать человека. Плюс, я знаю, что нам есть над чем работать. Я вижу, что я могу прибавить, а Дима может мне это дать. Если бы я почувствовала, что мы исчерпали эти отношения, как тренер и ученик, то было бы уже бесполезно работать. Но пока нам комфортно вместе.

- Над чем еще нужно особенно трудиться Лесе Цуренко?

- Это подача. Также атака у меня по-прежнему хромает, я больше люблю играть на контратаке, и мне нужно прибавить в атакующей игре. А в технике всегда можно что-то подчищать. Это может быть, не что-то глобальное, но постоянный контроль над техникой необходим. Нужно находить какие-то детали, которые позволят играть все лучше и лучше.

- Какие у вас цели на будущий сезон?

- Для начала нужно вернуться в топ-50. Это все-таки лучше звучит, чем быть 56-й в мире. Думаю, это вполне достижимо. А дальше будем ставить другие цели. Я думаю, что учитывая то, что практически до мая у меня не было заработанных очков, то сейчас можно зарабатывать и зарабатывать, и подниматься в рейтинге.

- За минувший год вы заработали 555 тысяч долларов. Какая сумма в итоге досталась вам?

- Точно я не скажу, но 30% налога из этой суммы можно сразу убрать, потому что озвучиваются чистые призовые, из которых мы платим налоги. Плюс, если на турнире мы пользуемся услугами массажиста, или перетягиваем ракетку, то это все тоже высчитывается из призовых. А это практически всегда долларов 300-400 после каждого турнира. И конечно, я же вожу тренера, оплачиваю питание, проживание, перелеты, и того практически немного и осталось. Даже если это звучит внушительно, как полмиллиона долларов, теннисисту достается мало.

Источник — Комсомольская правда

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