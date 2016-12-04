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Александр Долгополов приступил к тренировкам

Украинский теннисист начал подготовку к старту сезона

  • 04.12.2016 07:55
  • 236 просмотров
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twitter.com/thedolgo
© twitter.com/thedolgo

62-я ракетка мира украинец Александр Долгополов возобновил тренировки и готовится к сезону. «Догадайтесь, кто вернулся? Дог снова вернулся. Расскажите друзьям», — написал он в своем Твиттере.

Источник — Sport.ua

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