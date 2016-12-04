Александр Долгополов приступил к тренировкам

62-я ракетка мира украинец Александр Долгополов возобновил тренировки и готовится к сезону. «Догадайтесь, кто вернулся? Дог снова вернулся. Расскажите друзьям», — написал он в своем Твиттере.
Guess who's back,back again,Dog is back,tell a friend🎧🎼 #thedog pic.twitter.com/SBfKm8rjlf— Aleksandr Dolgopolov (@TheDolgo) 2 декабря 2016 г.
Напомним, что из-за травмы Долгополов пропустил конец сезона.
Источник — Sport.ua
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