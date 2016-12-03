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В первые два месяца нового сезона Свитолина выступит на пяти турнирах

Расписание турниров, на которых выступит наша первая ракетка

  • 03.12.2016 15:46
  • 486 просмотров
  • 2 комментария
Метки
Sport.ua
© Sport.ua

Стали известны планы первой ракетки Украины Элины Свитолиной на новый сезон.


Первым турниром для харьковчанки станут соревнования в Брисбене (старт 1 января), затем будет Сидней (08.01), а следом Australian Open (16.01). В феврале запланированы старты в Катаре (13.02) и Дубаи (19.02).

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Владимир Владимирович
      Владимир Владимирович, 03.12.2016 19:50
    0
    А сборная в ее планы не входит?
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    naz9607
      naz9607, 20.12.2016 17:50
    0
    Будемо сподіватись, що цього разу в Сіднеї їй більше пощастить із сіткою. В 2016-му вона в першому колі програла Кербер http://www.myscore.ua/match/Iczgmx6i/#match-summary
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