В первые два месяца нового сезона Свитолина выступит на пяти турнирах

Стали известны планы первой ракетки Украины Элины Свитолиной на новый сезон.
Первым турниром для харьковчанки станут соревнования в Брисбене (старт 1 января), затем будет Сидней (08.01), а следом Australian Open (16.01). В феврале запланированы старты в Катаре (13.02) и Дубаи (19.02).
Источник — Sport.ua
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