В первые два месяца нового сезона Свитолина выступит на пяти турнирах

© Sport.ua

Стали известны планы первой ракетки Украины Элины Свитолиной на новый сезон.







Первым турниром для харьковчанки станут соревнования в Брисбене (старт 1 января), затем будет Сидней (08.01), а следом Australian Open (16.01). В феврале запланированы старты в Катаре (13.02) и Дубаи (19.02).

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.