СТАХОВСКИЙ: «Вернусь на корт после Australian Open»

Экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский пропустит старт сезона и Australian Open в 2017-м году.
В своем аккаунте в Instagram, Стаховский поделился фотографией из отпуска, сообщив, что вернется на корт после Открытого чемпионата Австралии.
Таким образом, раньше февраля Стаховского на кортах не увидим.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.