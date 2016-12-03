СТАХОВСКИЙ: «Вернусь на корт после Australian Open»

Экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский пропустит старт сезона и Australian Open в 2017-м году.

В своем аккаунте в Instagram, Стаховский поделился фотографией из отпуска, сообщив, что вернется на корт после Открытого чемпионата Австралии.

Таким образом, раньше февраля Стаховского на кортах не увидим.

Источник — Sport.ua

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