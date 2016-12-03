Элина СВИТОЛИНА: «Мой кумир – Андре Агасси»

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о карьере, увлечениях и некоторых секретах.



О прошедшем сезоне



Начало года сложилось не так, как хотелось, но дальше все пошло намного лучше. Я чувствовала себя увереннее и на корте, и физически. Также немного поменялся подход к турнирам, к подготовке. В целом, в конце года добилась хороших результатов и довольна сезоном.



Конечно, хочется всегда добиваться только лучших результатов. В этом году, к примеру, хотелось попасть в ТОП-10. Я всегда ставлю только самые большие задачи, чтобы меня постоянно что-то мотивировало двигаться вперед. Конечно же, я буду стараться играть лучше и считаю, что у меня есть хорошие шансы.



О подготовке к новому сезону



Сейчас у меня две недели полного отдыха. Но это не означает, что я забросила комплекс упражнений на каждый день. Во время сезона, тело постоянно находится в стрессе, поэтому нужно давать ему отдых, оставляя лишь необходимым минимум фитнеса. Со мной постоянно ездит личный фитнес-тренер, который разрабатывает для меня комплексы – и для расслабления, и для повышения уровня физической подготовки. У нас есть определенная программа, которую мы выполняем перед и после матчей, до и после турнира, то есть мы постоянно работаем. И, конечно, стараемся вносить разнообразие, чтобы не заскучать от однообразных упражнений.



О дружбе и кумире в теннисе



Я общаюсь со многими девочками в туре, однако друзей у меня немного. В теннисе – только Ольга Савчук. Когда ты находишься не на корте, то хочется переключиться и не думать о теннисе. И так идет очень большое напряжение, когда выходишь на корт, перед турниром, во время матча, поэтому хочется поговорить на другие темы с человеком далеким от тенниса.



С самого детства моим кумиром является Андре Агасси. Я с ним не знакома, но достаточно часто видела на больших турнирах. Конечно же, мне хотелось бы с ним встретиться.



О свободном времени



Я достаточно много читаю, поскольку большое количество времени провожу в самолетах. Когда приезжаю на разные турниры, то люблю погулять, посмотреть город, узнать что-то новое. Чтобы переключить свое внимание, чаще всего отправляюсь прогуляться в парк или посещаю музеи, делаю фото. Мне это очень интересно.



О личном



Свободно ли мое сердце? Я постоянно отвечаю на этот вопрос (смеется). Что я могу сказать, я всегда открыта к общению. Мне всегда очень интересно встречаться с новыми людьми (улыбается).

Источник — Официальный сайт Элины Свитолиной

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