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Теннис

reuters. Элина Свитолина
Cвитолина поднялась на 13-е место в рейтинге WTA
09.01.2017 10:35
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Украинская теннисистка установила новый рекорд для украинских теннисисток-Теннис

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