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Теннис

sapronov-tennis.org, Любовь Костенко
Юрий Сапронов подписал контракт с 13-летней восходящей звездой тенниса
29.12.2016 11:22
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Любовь Костенко будет работать под опекой команды известного бизнесмена и мецената тенниса-Теннис

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