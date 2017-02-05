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Теннис

wtatennis.com
Элина Свитолина побеждает на турнире в Тайване!
05.02.2017 09:31
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Украинка выиграла пятый титул в карьере-Теннис

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