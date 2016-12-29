Любовь Костенко будет работать под опекой команды известного бизнесмена и мецената тенниса-Теннис
Любовь Костенко будет работать под опекой команды известного бизнесмена и мецената тенниса-Теннис
Лучшие теннисистки Украины открывают сезон-Теннис
Первая ракетка Украины рассказала о предстоящем сезоне-Теннис
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