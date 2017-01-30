За четыре минуты до конца игры наш тренер находился уже в конференц...зале,в розовых очках! Безгр...

Не хватает ребятам "физики". Нет специалиста.

Алиев интересен хозяйкам розовых кроваток!!!

АПЛ для наших играющих миллионеров не подходит по сути. Там даже команда второго сорта выкладывае...

На шахтер глубоко все-равно. Однако у болел динамо свербит, когда плохое про бревноленко пишут, к...

Лично меня Ярмола раздражает тем, что хватается за розыгрыш стандартов. Кто помнит когда эта Звиз...