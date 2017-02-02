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Теннис

twitter.com. Элина Свитолина,
Тайвань. Свитолина вышла в четвертьфинал
02.02.2017 10:40
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Первая ракетка Украины в двух сетах обыграла Луцию Градецкую из Чехии-Теннис

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