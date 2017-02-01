Стали известны составы на матч Кубка Федерации-Теннис
Стали известны составы на матч Кубка Федерации-Теннис
Украинка легко расправилась с Евгенией Родиной из России-Теннис
Легенда тенниса – о своей 18-й победе на турнирах Большого шлема-Теннис
Швейцарский теннисист в пятый раз в своей карьере стал победителем австралийского турнира-Теннис
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Американская теннисистка завоевала 23-й титул на турнирах серии Большого шлема в одиночном разряде-Теннис
Юная победительница Australian Open поделилась впечатлениями о своем успехе-Теннис
В финале украинка обыграла лидера мирового рейтинга-Теннис
В тяжелейшем пятичасовом марафоне испанец одолел болгарского теннисиста Григора Димитрова-Теннис
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Великий Роджер взял верх над своим соотечественником-Теннис
Бетани Маттек-Сэндс и Майк Брайан снялись с турнира-Теннис
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