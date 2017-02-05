Украинка выиграла пятый титул в карьере-Теннис
Украинка выиграла пятый титул в карьере-Теннис
Украинская теннисистка победила Мэнди Минеллу из Люксембурга-Теннис
Первая ракетка Украины в двух сетах обыграла Луцию Градецкую из Чехии-Теннис
Стали известны составы на матч Кубка Федерации-Теннис
Украинцы отправятся в Португалию в апреле-Теннис
Украинка в тяжелом матче прошла Онс Жабер-Теннис
Украинка легко расправилась с Евгенией Родиной из России-Теннис
Юная украинская теннисистка рассказала о себе и о своей победе на Australian Open-Теннис
Легенда тенниса – о своей 18-й победе на турнирах Большого шлема-Теннис
Швейцарский теннисист в пятый раз в своей карьере стал победителем австралийского турнира-Теннис
Американская теннисистка завоевала 23-й титул на турнирах серии Большого шлема в одиночном разряде-Теннис
Юная победительница Australian Open поделилась впечатлениями о своем успехе-Теннис
В финале украинка обыграла лидера мирового рейтинга-Теннис
В тяжелейшем пятичасовом марафоне испанец одолел болгарского теннисиста Григора Димитрова-Теннис