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Теннис

btu.org.ua. Элина Свитолина
Australian Open. Свитолина проиграла Павлюченковой
20.01.2017 07:34
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Украинская теннисистка остановилась в третьем раунде одиночного турнира-Теннис

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