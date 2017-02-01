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Теннис

btu.org.ua. Элина Свитолина и Леся Цуренко
Свитолина, Цуренко, Савчук и Киченок сыграют против сборной Австралии
01.02.2017 18:02
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Стали известны составы на матч Кубка Федерации-Теннис

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