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Теннис

Reuters. Роджер Федерер
Роджер ФЕДЕРЕР: «Соперничество с Надалем сделало меня лучше»
30.01.2017 00:42
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Легенда тенниса – о своей 18-й победе на турнирах Большого шлема-Теннис

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