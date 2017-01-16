Спорт.юа продинамился донемогу...Скоро таким темпом только за слово "Шахтер" банить буд...

За те що сказали що цей спортивний ресурс - (ну правду розповіли)...А так головне не говорити про...

За те що сказали що цей спортивний ресурс - (ну правду розповіли)...А так головне не говорити про...

Кто нибудь ,расскажите мне за что этих двоих yyx2 и WADO-1976 забанили ? Вроде ничего такого ...

Да мабуть кожен з нас за 2.5 тисячі був би згоден пограти + ще за динамо зіграти....