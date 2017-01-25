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Теннис

EPA
Australian Open. Серена Уильямс в полуфинале
25.01.2017 09:18
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Американская теннисистка взяла верх над Йоханной Контой-Теннис

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