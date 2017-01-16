Первая ракетка Украины без проблем разобралась с Галиной Воскобоевой-Теннис
Первая ракетка Украины без проблем разобралась с Галиной Воскобоевой-Теннис
В первый игровой день на корты выйдут четыре представителя Украины-Теннис
Sport.ua подводит итог турниров WTA и ATP на второй неделе сезона-Теннис
Состоялась жеребьевка первого турнира Большого шлема в этом году-Теннис
Лидер сборной Украины — о готовности к сезону, победе над миллиардером и грандиозных бизнес-планах-Теннис
Украинская теннисистка в первом раунде Australian Open проиграла Анжелик Кербер-Теннис
Украинский теннисист уступил Энди Маррею в трех сетах-Теннис
Украинскому теннисисту не удавалось потренироваться перед поединком на главной арене турнира-Теннис
Проиграв первый сет финала всухую, украинка вместе с румынкой Олару победили на супертайбрейке-Теннис
Украинская теннисистка вынужденно пропустит поединок из-за проблем со здоровьем-Теннис
Игрок сборной Украины – о стартовавшем сезоне, планах и допинге в теннисе-Теннис
В четвертьфинале соревнований украинская спортсменка победила американку Шелби Роджерс-Теннис
Поединок состоится 11-12 февраля в Харькове во Дворце спорта «Локомотив»-Теннис
Матч состоится в Харькове в середине февраля-Теннис