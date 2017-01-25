Американская теннисистка взяла верх над Йоханной Контой-Теннис
Американская теннисистка взяла верх над Йоханной Контой-Теннис
Sport.ua подводит черту после первых четырех раундов Открытого чемпионата Австралии-Теннис
Лидер мирового рейтинга проиграл немцу Мише Звереву-Теннис
Украинская теннисистка остановилась в третьем раунде одиночного турнира-Теннис
Бетани Маттек-Сэндс и Майк Брайан снялись с турнира-Теннис
Серена уверенно обыграла Мирьяну Лучич-Барони во втором полуфинале-Теннис
Американская теннисистка в трех сетах переиграла свою соотечественницу Коко Вандевеге-Теннис
В полуфинале турнира хорватская спортсменка встретится с Сереной Уильямс-Теннис
Испанец одержал победу в четырех сетах над Гаэлем Монфисом-Теннис
Швейцарец обыграл японца Кеи Нисикори в 1/8 финала-Теннис
Француз переиграл украинца в четырех сетах-Теннис
Серб Новак Джокович уступил узбекистанцу Денису Истомину-Теннис
В четвертый игровой день в Мельбурне состоится несколько поединков с участием украинцев-Теннис
Украинская спортсменка прокомментировала свой выход в третий раунд Australian Open-Теннис