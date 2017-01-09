Украинская теннисистка установила новый рекорд для украинских теннисисток-Теннис
Украинская теннисистка установила новый рекорд для украинских теннисисток-Теннис
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