Украинская теннисистка остановилась в третьем раунде одиночного турнира-Теннис
Украинская теннисистка остановилась в третьем раунде одиночного турнира-Теннис
Француз переиграл украинца в четырех сетах-Теннис
Серб Новак Джокович уступил узбекистанцу Денису Истомину-Теннис
Украинская теннисистка не оставила шансов американке Джулии Боузрап-Теннис
В четвертый игровой день в Мельбурне состоится несколько поединков с участием украинцев-Теннис
Украинская спортсменка прокомментировала свой выход в третий раунд Australian Open-Теннис
Украинский теннисист взял верх над хорватом Чоричем-Теннис
Катерина Бондаренко не смогла переиграть французскую теннисистку-Теннис
В Мельбурне пройдут матчи второго игрового дня Открытого чемпионата Австралии-Теннис
Лидер сборной Украины — о готовности к сезону, победе над миллиардером и грандиозных бизнес-планах-Теннис
Украинская теннисистка в первом раунде Australian Open проиграла Анжелик Кербер-Теннис
Украинский теннисист уступил Энди Маррею в трех сетах-Теннис
Первая ракетка Украины без проблем разобралась с Галиной Воскобоевой-Теннис
В первый игровой день на корты выйдут четыре представителя Украины-Теннис